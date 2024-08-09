Yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 TL olacak? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar süre geçerli?

Yurt dışına çıkmak isteyenleri yakından ilgilendiren harç ödemelerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı. Bilindiği üzere yurt dışı çıkış harcı 500 liraya yükseldi.

Yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 TL olacak?

12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ancak 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları adına seyahat tarihlerini belirterek harç ödemesi yapmalarına imkan tanındı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

2/8/2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 12/8/2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımız tarafından ödenecek yurt dışına çıkış harcı tutarı 500 TL olarak belirlenmiştir.

12/8/2024 tarihinden itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşlarımızın sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, bu tarihten önce seyahat tarihlerini belirtmek suretiyle harç ödemelerine imkan sağlanmıştır.

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Bu çerçevede, 12/8/2024 tarihi saat 00:00’dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 TL tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir.