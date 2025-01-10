Yunanistan'ın ardından İsrail: Mavi Vatan 2025 dizleri titretti: İsrail'in Suriye planı ortaya çıktı

FİLİSTİN'DEN PAPA'NIN "DERHAL ATEŞKES" ÇAĞRISINA DESTEK

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, "çok ciddi ve rezil bir insani durum" yaşandığını belirttiği Gazze'de ateşkes çağrısını yinelemesi üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Papa'nın soykırım savaşının ve Filistin halkına uygulanan insani felaketin durdurulmasına ilişkin yapmaya devam ettiği açıklama ve tutumların memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, Papa'nın İsrail-Filistin sorununa iki devlet ilkesi temelinde çözme çağrılarının uluslararası ve insancıl hukukla tutarlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Hristiyan dünyasının tüm bileşenlerini Papa'nın tutumlarını dikkatle dinlemeye ve bunları etkili pratik adımlara dönüştürmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de "çok ciddi ve rezil bir insani durum" yaşandığını kaydederek, ateşkes çağrısını yinelemişti.

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YUNANİSTAN'IN ARDINDAN İSRAİL, 'MAVİ VATAN 2025' DİZLERİ TİTRETTİ

Türk Deniz Kuvvetleri'nin düzenlediği "Mavi Vatan 2025" tatbikatı, Yunanistan'ın ardından İsrail'i de korkuttu. Yunan basını tatbikatı, "Türkiye'nin denizdeki yükselen gücü" olarak tanımlarken İsrael Hayom gazetesi, "Doğu Akdeniz'i Türk denizine dönüştürme isteği" değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımlara ilişkin İsrael Hayom gazetesi "Nato'daki Batı Avrupalı müttefiklerinin aksine Türkiye'nin ordusu güçlendi" dedi.

Türkiye'nin geçen sene Altay tanklarının seri üretimine başladığını belirten gazete, "700 modern ana muharebe tankı ve son yirmi yılda kısmen ya da tamamen yenilenen 1500 eski tanka bulunan Türkiye, Almanya ve Fransa'da daha fazla güce sahip" ifadesinde bulundu.

Gazete, TCG Anadolu'nun geçen yıl suya indirildiğini söylerken "En önemlisi" olarak bahsettiği Türkiye'nin ilk uçak gemisi MUGEM'e dikkat çekti.

Baykar yapımı Bayraktar İHA'larının türünün ilk örneği olduğunun altını çizen gazete, Türkiye yapımı bu İHA'ların dünya çapında ünlendiğini belirtirken 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk test uçuşunu da gerçekleştirdiğini hatırlattı.

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SİLAH ÜRETİMİNDE BİR DEVRİM

Gazetede, Türkiye'nin son yirmi yılda askeri anlamda önemli ölçüde güçlendiği aynı zamanda da bağımsız bir savunma sanayi kurduğu ifade edildi.

Gazetede ayrıca, Türkiye'den dört şirketin, dünyanın ilk 100 savunma firması arasında yer aldığı vurgulandı.

İSRAİL'İN SURİYE PLANI ORTAYA ÇIKTI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile yapılacak görüşme öncesinde Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenledi.



Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, görüşmede İsrailli bakanların Suriye planını da görüştü. Görüşmede İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Suriye'nin kanton bölgelere bölünmesini önerdi.



Haberde, İsrail'in planında yer alan Suriye'nin kanton bölgelerinin ne derece özerk olacağı da dahil olmak üzere Cohen'in önerisine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

BÖLGENİN EN GÜÇLÜSÜ TÜRKİYE

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Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.



Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki dengelerin değiştiğine değinen Le Monde, Türkiye'nin 2025'e Ortadoğu'da güçlü bir konumda başladığı değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'ın IMF'den gelen para ile ayakta kaldığını ve Suriye'nin yeniden inşa sürecinde olduğunu belirten Le Monde, İran ile İsrail ile birlikte bölgedeki 3 büyük güç arasındaki listenin tepesinde yer aldığını vurguladı.

HAMAS: İSRAİL, ESİRLERİNİ ANCAK TAKAS ANLAŞMASIYLA GERİ ALABİLECEK

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in esirlerini takas anlaşması dışında geri alamayacağını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu esirlerin kaderleriyle oynamakla suçladı.



Hamdan, Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'le yapılacak esir takası anlaşmasının uygulanacak kuralları var ve bu kurallara göre İsrail esirlerini alacak, biz de esirlerimizi alacağız. Ama elbette ki bir anlaşma olmadan esirlerini sağ olarak geri alamayacak." dedi.



Netanyahu'nun, başarı imajı arayışında esirlerin kaderiyle oynadığı, onları serbest bırakmak istemediği ve onları öldürmeyi arzuladığı değerlendirmesinde bulunan Hamdan, Hamas'ın İsrail'in ne istediğini umursamadığını ve kendileri için önemli olanın saldırıların sona ermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi olduğunu vurguladı.



Hamdan, İsrail işgalinin planlarının Filistin halkını aştığı ve artık tüm bölgeyi tehdit ettiği uyarısında bulunarak, "Biz işgale karşı üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz ve kardeşlerimizden de görevlerini yapmalarını bekliyoruz. Herhangi bir ihmal, sadece Filistin halkını değil, ihmalkar halkları da olumsuz yönde etkileyecektir." dedi.

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BİDEN, GAZZE'DE ATEŞKES KONUSUNDA "GERÇEK BİR İLERLEME" KAYDETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese ulaşılması konusunda umutlu olduğunu ve bu konuda "gerçek bir ilerleme" kaydettiklerini belirtti.

Biden, "Bir esir takası anlaşması yapabileceğimizden ümitliyim. (Gazze'de ateşkes konusunda) Gerçek bir ilerleme kaydediyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'deki gündemi görüşmek üzere Quint ve Avrupa Birliği toplantısı İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi. Villa Madama'da düzenlenen toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katıldı.

Suriye'deki yeni yönetim, pasaport işlemlerinin 12 Ocak'ta yeniden başlatılacağını açıkladı

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.

Fransız Dışişleri, "PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor musunuz?" sorusuna net yanıt vermekten kaçındı

Fransa Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine'e, Suriye'deki PKK/YPG varlığı ve Fransa'nın bu unsurlara yaklaşımına ilişkin bir soru yöneltildi.

Fransız Sözcü, "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu ve onun paravan kuruluşu olduğunu kabul ediyor musunuz? Suriye'deki bu yapılanmanın Türkiye'ye karşı konuşlanmak üzere Fransız askeri istemesine yanıtınız nedir?" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Bizim için prensipte önemli olan, şu anda Suriye topraklarında faaliyet gösteren grupların geçiş sürecine dahil edilmesidir. Benim bildiğim kadarıyla SDG güçleri ile (Şam yönetimi) yetkilileri arasında yapılmak istenen budur. Kürt güçlerine ilişkin size Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini hatırlatmak istiyorum. Suriye demokratik güçlerine ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular. Bunlar Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleri."

Lemoine, PKK ile ilgili sözlerine açıklık getirilmesinin istenildiği bir diğer soruya karşılık da "PKK'nın doğasına ilişkin yorum yapmayacağım." diyerek net bir yanıt vermekten kaçındı.

Basın toplantısında bölgesel gelişmelere de değinen Lemoine, Fransa'nın Lübnan'da yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti, bu seçimin Lübnan halkı ve Lübnan'ın müttefikleri için "umut" olmasını diledi.

Lemoine, bu seçimi, Lübnan halkını bir araya getirecek güçlü bir hükümetin kurulmasının izlemesi gerektiğini söyledi.

YEMEN'DEN İSRAİL'E 3 DRON FIRLATILDI

İsrail ordusu, Yemen'den İsrail’e 3 dron saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, fırlatılan ilk dron nedeniyle Mısır sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gvulot bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, dronun İsrail Hava Kuvvetleri tarafından engellendiği bildirildi.

Yemen’den fırlatılan diğer 2 dronun Akdeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtilirken, IDF dronlardan birinin engellendiği anlara ait görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. İsrail basını saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve zarar meydana gelmediğini duyurdu. Saldırıları Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği bildirildi.