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Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı!

Edirne’nin Keşan ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalandı. Kovalamaca sonrası tarla yolunda durdurulan araçlardaki 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi tutuklandı.

27.06.2022 - 18:29 | | İHA
Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan ihraç zabıt katibi Z.A., ihraç İçişleri Uzman Yardımcısı S.K., ihraç müfettiş yardımcıları K.U. ile M.A. ve ev hanımı H.K., Keşan'dan Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak için hazırlık yaptı. Gece geç saatlerde Ş.Ü. ve S.A. isimli şahısların kullandığı iki otomobille yola çıkan şahıslar, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler tarafından durdurulmak istenilen şüphelilerin polisten kaçması üzerine kovalamaca başladı. Tarla yoluna giren iki araç durdurularak şüpheliler yakalandı. İlk sorguları Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğinde yapılan şahıslar, daha sonra adliye sevk edildi. Araç sürücülerinden S.A. göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli Ş.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ üyeliğinden mahkemeye çıkarılan S.K., Z.A., K.U. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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