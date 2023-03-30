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Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Türkiye’ye geliyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Bakan Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Hatay’ı ziyaret edecek.

30.03.2023 - 15:04 | | ANKARA (İHA)
Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Türkiye’ye geliyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek. Panagiotopoulos, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Hatay'a ziyarette bulunacak. Akar ve Panagiotopoulos baş başa da görüşecek.

Öte yandan Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

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