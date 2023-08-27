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Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül'de Türkiye'ye gelecek. Yunan bakan ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

27.08.2023 - 10:42 |
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

İki Bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacaktır.'

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