GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
ABONE OL

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’de yaşanan deprem felaketine değinerek, “Yunanistan, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır” dedi.

17.02.2023 - 00:07 | | İHA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketi hakkında açıklama yaptı. Dendias, “Yunanistan halkı ve hükümetimiz, komşumuz Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır” ifadelerini kullanarak, Suriye için de yardım hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Dendias depremin ardından Türkiye’ye gelen ilk Avrupalı bakan olmuştu.

GÜNCEL HABERLER

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır

258'inci saatteki mucizenin adı Neslihan! İş makinesi operatörünün dikkatiyle kurtarıldı

258'inci saatteki mucizenin adı Neslihan! İş makinesi operatörünün dikkatiyle kurtarıldı

Togg yollara çıktı! Türkiye için büyük gurur

Togg yollara çıktı! Türkiye için büyük gurur