GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYunan casus Muhammed Amar Ampara ifadesinde ne dedi?
HaberlerGündem Haberleri Yunan casus Muhammed Amar Ampara ifadesinde ne dedi?
ABONE OL

Yunan casus Muhammed Amar Ampara ifadesinde ne dedi?

Gaziantep'te MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu ile yakalanmıştı. O zanlının, ifadesi ortaya çıktı. Son durumu CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ aktardı.

27.06.2022 - 17:29 |
ABONE OL

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile istihbari ilişkiler içerisinde olduğu, EYP’nin talimatları doğrultusunda araştırmalar yaptığı ve Türkiye’nin sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek Yunanistan istihbaratına aktardığı tespit edilen Muhammed Amar Ampara isimli Yunanistan vatandaşını düzenlenen operasyonla yakalamıştı.

O zanlının, ifadesine dair detayları CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ aktardı. 

Yunan casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı! MİT tespit etti
İlgili Haber
Yunan casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı! MİT tespit etti

    GÜNCEL HABERLER

    Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı!

    Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı!

    Bu saat aralığına dikkat! AKOM, üstüne basa basa uyardı

    Bu saat aralığına dikkat! AKOM, üstüne basa basa uyardı

    Ekmek fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi

    Ekmek fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi