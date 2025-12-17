Yüksel Aytaç 89 yaşında hayatını kaybetti
17.12.2025 - 12:39Güncellenme Tarihi:
Zonguldak Belediyesi eski başkanlarından, İnşaat Mühendisi Yüksel Aytaç 89 yaşında yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
89 yaşında hayatını kaybeden Yüksel Aytaç’ın vefatı, ailesi, yakınları ve Zonguldak’ta uzun yıllar birlikte görev yaptığı isimler arasında üzüntüyle karşılandı.
Aytaç, 1989-1994 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Aytaç’ın vefatının ardından Zonguldak Belediyesi de taziye mesajı yayımladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Zonguldak eski Belediye Başkanlarımızdan, 1989-1994 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini yürüten, şehrimize değerli hizmetleri bulunmuş Yüksel Aytaç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Zonguldak halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.