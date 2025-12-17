Yüksel Aytaç 89 yaşında hayatını kaybetti

89 yaşında hayatını kaybeden Yüksel Aytaç’ın vefatı, ailesi, yakınları ve Zonguldak’ta uzun yıllar birlikte görev yaptığı isimler arasında üzüntüyle karşılandı.

Aytaç, 1989-1994 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Aytaç’ın vefatının ardından Zonguldak Belediyesi de taziye mesajı yayımladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Zonguldak eski Belediye Başkanlarımızdan, 1989-1994 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini yürüten, şehrimize değerli hizmetleri bulunmuş Yüksel Aytaç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Zonguldak halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.