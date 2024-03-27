Yüksek mimar ve sosyal medya fenomeni eşini 58 yerinden bıçaklayan koca için istenen ceza belli oldu

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yıldırım cezaevinden getirildi. Duruşmada Merve Veziroğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Yunus Yıldırım, "Sabah eşimle beraber kalktık. Kahvaltı hazırladık. Aramızda tartışma başladı. "Senden çocuk yapmak istemiyorum" dedi. Daha önce de kürtaj olmuştu. Bu durumu hazmedemedim. Ağzına geleni söyledi bana. "Aldırdığın çocuk benden değil miydi" dedim. 'Hayır değildi' dedi. Kahvaltıyı hazırladığımız bıçağı aldım. Hala bana bir şeyler söylüyordu. İlk o bıçağı elimden almaya çalışırken. Benim parmaklarım kesildi. Boğazımı sıktı. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Ben isteyerek yapsam 112’yi aramam. 1 buçuk yıldır evliyiz. Daha önce de tartışmalarız oldu. Evlendikten sonra hamile kaldıktan sonra "Sen çocuğa sevinmedin boşanmak istiyorum" dedi. "Çocuk senden değildi, ben aldırdım" dedi. Sanık Yunus Yıldırım, evlenmeden önce zengin olduğunu, bıçaklama olayı olmadan 1 hafta önce ise inşaatta amele olduğunu söyledi.

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"BEN SENİ BURADA ÖLDÜRSEM BİLE 5-6 AY YATAR ÇIKARIM"

Duruşmada söz verilen Merve Veziroğlu, "Söylenen şeylerin hepsi yalan. Çok sinirli, öfkeli bir insan. Sürekli psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldım. Uzun süre tehdit etti. Bir gün önce işten ayrılmıştı. O gün çok sinirli geldi. Ertesi gün kalktık hala çok sinirliydi. Yanıma geldiğinde bana "Yüklü miktarda para verebilir misin" dedi. Ben hiç bir şekilde eşimi aldatmadım. Ben zaten fiziksel olarak onunla mücadele edebilecek bir insan değilim. Kahvaltıyı hazırladım. Bıçağı mutfağa bıraktım. Beni içeri çağırdı. Kapıları kapattı. Perdeleri kapattı. İlk olarak beni fiziksel olarak hırpaladı. "Ben seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım" dedi. Kedileri içerideki odaya kapattı. Mutfağa gidip elinde bıçakla geldi. Korkuyla yorganı etrafıma sardım. Kurtulmaya çalışırken kafama darbe aldım. Sonra bıçakladı beni. Her yerimi kesti. Ben çocuğu aldırtmamak için çok mücadele verdim" şeklinde konuştu. Merve Yıldırımın sözlerinin ardından sanık Yunus Yıldırım, "Sen çocuk katilisin" dedi.

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30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, kullanılan aletin niteliği itibariyle öldürmeye elverişli olması, darbe sayısı, darbe yerleri, meydana gelen yaralanmanın niteliğini de göz önüne alarak, sanığın öldürme kastıyla hareket ederek yatak odasına kilitledikten sonra eylemini gerçekleştirdiği, her ne kadar sanık haksız tahrik ve meşru savunma hükümlerinden faydalanmak üzere savunmalarda bulunmuş ise de, katılan beyan ve dosya kapsamından bunların uygulanma koşullarının da bulunmadığı anlaşıldığını belirtti. Sanık Yunus Yıldırım’ın ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, ‘Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ara kararını açıklayan Mahkeme heyeti, sanığın savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Yunus Yıldırım’ın “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüsö ve “hürriyetinden yoksun kılmaö suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.

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