GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYSK’dan 'CHP kurultayının iptal edildiği' iddiaları sonrası açıklama
HaberlerGündem Haberleri YSK’dan 'CHP kurultayının iptal edildiği' iddiaları sonrası açıklama

YSK’dan 'CHP kurultayının iptal edildiği' iddiaları sonrası açıklama

23.03.2025 - 06:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

YSK’dan 'CHP kurultayının iptal edildiği' iddiaları sonrası açıklama

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

YSK'den, CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal ettiğine dair sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır."

Açıklamada, konuyla ilgili haber ve paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Güncel Haberler

Bu yemeklerin geçmişi 4 bin yıla dayanıyor! Hepsi günümüze ulaştı
#Gündem

Bu yemeklerin geçmişi 4 bin yıla dayanıyor! Hepsi günümüze ulaştı

RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncı kuruluşlara uyarı
#Gündem

RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncı kuruluşlara uyarı

YSK'dan 'CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal edildiği' iddiaları hakkında açıklama
#Gündem

YSK'dan 'CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal edildiği' iddiaları hakkında açıklama