YSK Başkanı Yener: Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi yoktur

YSK Başkanı Yener, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 298, 6271 ve 2839 sayılı Yasa'lar uyarınca seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmekte olup, bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemleri tüm aşamalarda siyasi partilerimizle SİPPORT üzerinden paylaşılmıştır.

Sandık kurulları kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmakta, sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcileri, cumhurbaşkanı adayı temsilcileri ve siyasi parti müşahitlerine verilmektedir. İlgili evrakların ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim sürecinde de siyasi parti temsilcileri bulunmaktadır. İlgili mevzuat uyarınca sandık kurulunun yapmış olduğu işlemlere karşı il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikayet süreleri Kanun'da ve seçim takviminde belirtilmiş olup, bu kurullarda da siyasi partilerin temsilcileri yer almaktadır. Bu kurulların verdiği kararlara karşı Kanun gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu ve toplantılarına katıldığı, Yüksek Seçim Kurulunca Yasa'da öngörülen sürelerde yapılan itirazlar değerlendirilmekte ve Seçim Sonuçları kesinleştirilmektedir.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ'

Yüksek Seçim Kurulu tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri, an ve an SİPPORT üzerinden siyasi partilerimiz ile paylaşmış olup, sosyal medyada paylaşılan görseller Yüksek Seçim Kurulu'na ait değildir. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte tüm süreç yasal mevzuata uygun bir şekilde siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerin yasal düzenleme gereğince herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanabilmesi mümkün olup, bu nedenle yurt dışı sandıklarda kayıtlı seçmenden fazla oy kullanılabilmesi yasal mevzuata uygundur.

Yüksek Seçim Kurulu ile teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partiler arasında veri akışı söz konusu olup, kesin sonuçların açıklanmasının ardından, internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılacaktır.