YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.
19.05.2023 - 18:11 |
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi 1. tur kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.