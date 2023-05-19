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YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.

19.05.2023 - 18:11 |
YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi 1. tur kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.

YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

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YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı