Yozgat'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Yozgat Valiliği yarın Yozgat il merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İlimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır’’ denildi.