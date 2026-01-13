Yozgat’ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Mahmut Ç. idaresindeki 66 ABE 815 plakalı otomobil, A.B.K. yönetimindeki 667 AE 700 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’ne, kazada yaralanan diğer kişi ise Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yaralılardan durumu ağır olan M.Ç. hastanede yapıl tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.