Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Emlak katılım halka arz ediliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden bu organizasyona katılanlara 'Hoş geldiniz' diyorum. Zirvemizi yurt dışından teşrif eden misafirlerimize bu şehrin tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selamlarını iletiyorum.

İslam ekonomisinde sermayeye ilişkin tartışmalar yapıldı, yapılacak. Sermayenin İslam ekonomisindeki yeri, pratik boyutları değerlendirilecek. Dijital dönüşüm gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin masaya yatırıldığı zirvede, uluslararası yatırımların yanı sıra yapay zekâ kullanımı gibi farklı konular özelinde yapılacak tartışmaların faydalı olmasını diliyorum.

ORGANİZASYON PARTNERLERİNE VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

ALBARAKA FORUM başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimize, Türkiye Varlık Fonu’na, İstanbul Finans Merkezi’ne, İslam İşbirliği Gençlik Forumu’na ve İbn Haldun Üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde organizasyonun partnerleri olan Halkbank’ımızı, Türk Hava Yolları’mızı, Anadolu Ajansı’mızı ve Demirören Medya’yı tebrik ediyorum.

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KÜRESEL BORÇ KRİZİ VE DÜNYADAKİ KIRILMA NOKTASI

Katliam şebekesi, yürüttüğü istila politikasını Beyrut'un içine doğru genişletiyor. İran merkezli savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesi tüm dünyayı etkiliyor. Ekonomi ve finans anlamında küresel bir kırılma noktasına gelindi. Burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşıyorum: Küresel borçluluk 350 trilyon dolara ulaşmış durumda.

İSLAM İKTİSADININ TEMEL DEĞERLERİ VE BEREKET KAVRAMI

'Daha adil bir dünya mümkün' derken insanlık ailesi olarak gerek ekonomide gerekse uluslararası ilişkilerde çözümsüz değiliz. Daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Bizde 'bereket' diye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi: '1 liralık kazanç, 2 liralık kazançtan üstündür.' Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kâr düşüncesinin olduğu yerde bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı; adalet, erdem, risk paylaşımı ve sürdürülebilirlik gibi değerler etrafında teşekkül eder.

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TÜRKİYE'DEKİ KATILIM FİNANS SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME VERİLERİ

Ülkemizi yatırımın, üretimin ve finansal araçların bir araya geldiği bir alan yapmaya çalışıyoruz. Rekabetçi bir teşvik programını hayata geçirdik. Türkiye'deki katılım finans sektöründeki kurum sayısı artmaya devam ediyor. Katılım bankacılığı sektördeki payını yüzde 9,5'a yükseltmiş durumda. 10 katılım bankamız sistem içindeki ağırlığını artırıyor. Sukuk ihraçları ciddi büyüklüğe ulaştı. Toplam ihraç tutarı geçen sene 614 milyar lira seviyesine geldi. Bunun yüzde 64'ü Hazine ve Maje Bakanlığı, yüzde 36'sı ise katılım bankaları ve reel sektör tarafından gerçekleştirildi.

BORSA İSTANBUL VE KATILIM ESASLI YATIRIM FONLARI

Bu tablo bize sukukun, alternatif bir araç olarak sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdiğini gösteriyor. Menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğü de reel olarak yüzde 47 oranında arttı. Bu dönemde katılım esaslı yatırım fonlarının büyüklüğü ise yüzde 74 arttı. Borsa İstanbul'daki 6,3 milyon yatırımcının yüzde 4,4'ü katılım endeksi kapsamındaki şirketlere yatırım yaptı.

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KATILIM FİNANS SİSTEMİNDE İKİ BÜYÜK MÜJDE

Türkiye Varlık Fonu, katılım finans alanındaki faaliyetlerine yenilerini ekliyor. Bu vesileyle katılım finans sistemine güç katacak iki müjdeli haberi paylaşmak istiyorum: Emlak Bankası'nı 2018'de Emlak Katılım'a çevirmiştik. Attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede sistemin en dinamik aktörlerinden biri hâline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de bu güçlü büyümeye ortak olmasını sağlayacağız. Ayrıca Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankalarının birleşmesini sağlayacağız."