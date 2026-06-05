Şırnak'ta herkes onu konuşuyor! Eşine yardım için başladı, şimdi motor ustası oldu

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Eşiyle birlikte yıllardır omuz omuza çalıştıklarını belirten Sefa Akol ise "Kimse olmayınca mecbur olarak sırt sırta vermek zorundayız. Biraz da güven söz konusu. Yeri geliyor bilgisayar başında yeri geliyor araç başında yeri geliyor motor dağıtıyoruz. Herkese biraz farklı geliyor, bir kadın tamir yapar mı diye. Ama biz dükkanda çalışıyoruz. Tüm gün eşinle sıkılmıyor musun lafını çok duyduk. Özellikle bu bölgede ama şu an çok memnunuz" dedi.