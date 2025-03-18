Yozgat allı turnalara ev sahipliği yapıyor

Gelingüllü Barajı'nın çeşitli bölgelerinde beslenen flamingolar, İç Anadolu'da ‘allı turna' olarak adlandırılıyor. Halk arasında büyük bir sevgiyle karşılanan bu zarif kuşlar, yörede türkülere ve şiirlere konu oluyor. Flamingoların her yıl düzenli olarak gelmesi, bölge halkı ve doğaseverler için büyük bir mutluluk kaynağı haline geldi.



Flamingoların bölgedeki varlığı, fotoğraf meraklılarını da harekete geçiriyor. Özellikle doğa fotoğrafçıları, bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için Gelingüllü Barajı'nı ziyaret ediyor. Flamingoların barajın sakin sularında beslenirken ve uçarken tüm renklerini ortaya çıkardığı anda çekilen fotoğrafları, büyük ilgi görüyor.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gelingüllü Barajı'nı ziyaret eden flamingolar, Yozgat'ın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir manzara sunuyor. ‘Allı turnalar'ın bu büyüleyici görüntüsü, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için unutulmaz anlar yaşatıyor.

Esenli köyünde balıkçılık yapan Zülfikar Saraç, "Bu sene büyük bir yoğunluk var. Önceki senelerde de vardı flamingolar, genelde bu günlerde gelmeye başlıyorlar. Çok güzel bir görüntü, sahip çıkılmasını isteriz. Doğamız korunsun" şeklinde konuştu.

Gelingüllü Barajı'nda flamingoların yanı sıra; karabatak, pelikan, ördek, angut, gibi kuş türleri de eşsiz manzaraya ev sahipliği yapıyor.

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