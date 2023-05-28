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Yöresel ve alp kıyafeti giyip sandığa geldiler

Burdur'da Abdurrahman Uladı (54) alp, Serap Sargın (39) ise yöresel kıyafet giyip, oy kullanmaya geldi.

28.05.2023 - 15:31 | | DHA
Yöresel ve alp kıyafeti giyip sandığa geldiler

 Kamu kurumundan emekli Abdurrahman Uladı ile Serap Sargın, dikkat çeken kıyafetleri ile Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına katıldı. Mehter Takımı'nda çorbacı olarak görev yapan Uladı alp, Sargın ise yöresel kıyafet giyip, Cumhuriyet İlkokulu'na geldi. Uladı ile Sargın, oy kullandıktan sonra bazı vatandaşlar ile de fotoğraf çektirdi. Abdurrahman Uladı, "Osmanlı Mehter Takımı'nda çorbacı olarak görev yapıyorum. Uzun yıllardır çeşitli etkinliklerde gönüllü görev alıyorum. Bu seçimde de alp kıyafeti ile oyumu kullanmaya geldim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" dedi.

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