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Yolcuya muşta ile saldıran otobüs şoförüne gözaltı

Ankara'da yol vermeme yüzünden motosiklet sürücüsü ile tartışan, araya giren F.C.K.'ya ise muşta ile saldıran belediye otobüsü şoförü C.B. gözaltına alındı. C.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.03.2024 - 19:24 |
Yolcuya muşta ile saldıran otobüs şoförüne gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi, Tunahan Mahallesinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım hizmeti veren Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'ne ait EGO otobüsünün şoförü C.B., yol vermeme yüzünden motosiklet sürücüsü E.N.K. adlı kadın ile tartıştı. C.B., yolcu indirmek için durduğu durakta motosiklet sürücüsü ile tartışmaya devam ederek, üzerine yürüdü. C.B., bu sırada araya giren F.C.K. adlı vatandaşa ise elindeki muşta ile saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüs şoförünün vatandaşa saldırdığı görüldü. Polis, motosiklet sürücüsü ve diğer vatandaşın şikayeti üzerine C.B.'yi gözaltına aldı. Poliste suç kaydı bulunduğu belirlenen C.B., adliyeye sevk edildi. C.B., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Yolcuya muşta ile saldıran otobüs şoförüne gözaltı

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