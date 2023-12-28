Yolcu otobüsünden külçe külçe altın çıktı
Sivas’ın İmranlı ilçesinde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünden 6 kilo ağırlığında 13 parça külçe altın ile 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
28.12.2023 - 11:25 | | SİVAS (İHA)
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Alınan duyum ve yapılan istihbarat çalışması sonucu icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde Sivas’ın İmranlı İlçesi D-200 karayolu İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerinden 600 paket kaçak sigara ve 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken haklarında ise adli işlem başlatıldı.