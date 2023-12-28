Yolcu otobüsünden külçe külçe altın çıktı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Alınan duyum ve yapılan istihbarat çalışması sonucu icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde Sivas’ın İmranlı İlçesi D-200 karayolu İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerinden 600 paket kaçak sigara ve 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken haklarında ise adli işlem başlatıldı.