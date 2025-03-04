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Yol vermedi diye TIR'ın üzerine çıkıp şoföre tekme tokat saldırdılar

04.03.2025 - 15:53Güncellenme Tarihi:
Yol vermedi diye TIR'ın üzerine çıkıp şoföre tekme tokat saldırdılar

İstanbul Esenyurt'ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada araç içindeki şahıslar, tırın üstüne çıkarak şoförünü darbettiler. O anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Bir araç sürücüsü ile tır şoförü arasında yol verme nedeniyle trafikte tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda iki şahıs, araçtan inerek tırın tavanına çıktı. Tır şoförüne tekmelerle saldıran şahısların o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Yol vermedi diye TIRın üzerine çıkıp şoföre tekme tokat saldırdılar

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