Yol kenarlarına ekilmişti! Şimdi hasat zamanı

02.09.2025 - 18:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bilecik'te bazı caddelerin orta refüjlerine belediye tarafından ekilen ve göz kamaştıran lavantalar hasat edilmeye başlandı. Lavantalardan bu yıl da organik ürünler üretilecek.

Son dönemlerde tarımsal faaliyetler anlamında güzel çalışmalarına devam eden Bilecik Belediyesi, orta refüjlere ektiği lavantaların hasadını yapılıyor. Lavantaların hasadı ile kadın kooperatifinin faaliyetlerine katkı sağlamak için lavanta özlerinden lavanta yağı, kolonya, sabun, oda kokusu, tonik ve yüz temizleme ürünleri elde edilecek.

Lavantalardan elde edilen ürünler ise; Bilecik Belediyesi Kadın Kooperatifi tarafından satılarak hem Bilecik'e hem de ülkenin dört bir yanında ulaştıracak.

