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Yol istedi, sopayla saldırdı! Şoförü tüfekle vurdu

Niğde'de otomobil sürücüsü Y.E. yol verme tartışmasında kendisine sopayla saldıran halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin'i, tüfekle bacağından vurdu. Saldırıda yaralanan Erkin hastaneye kaldırılırken, Y.E. de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

05.04.2024 - 17:41 | | DHA
Yol istedi, sopayla saldırdı! Şoförü tüfekle vurdu

 Niğde'de olay, öğle saatlerinde Dr. Sami Yağız Caddesi Oskar durağında meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin, durağa girip yolcu almak için bekledi. Bu sırada arkasında duran otomobil sürücüsü Y.E., korna çalıp yol istedi. Sinirlenen Erkin, aracından inip, otomobilin camından içeri uzanıp Y.E.'ye sopayla saldırdı.

SOL BACAĞINDAN YARALANDI

Arbedede otomobilden aldığı tüfekle kendini dışarı atan Y.E., kaçıp otobüse binen Mehmet Erkin'in arkasından araca binerek ateş etti. Y.E., kaçarken, çevrede de tedirginlik yaşandı. Sol bacağından yaralanan Erkin, olay yerine sevk edilen ambulansla, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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