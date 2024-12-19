GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Yol çöktü, 3 büyük küp ortaya çıktı!

Yol çöktü, 3 büyük küp ortaya çıktı!

Kırşehir'in Mucur ilçesinde altyapı çalışmaları esnasında bulunan 3 küp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

19.12.2024 - 15:21 |
Yol çöktü, 3 büyük küp ortaya çıktı!

Mucur Belediyesince Yenice Mahallesi'ndeki Mucur Öğretmenevi yakınlarındaki altyapı yenileme ve kaldırım çalışması sırasında, hafriyat ve kum taşıyan kamyonetin geçtiği yolda, kaldırım hizasında çökme yaşandı.

Yol çöktü, 3 büyük küp ortaya çıktı

3 BÜYÜK KÜP ÇIKTI

İşçiler, çökme sonucu oluşan yaklaşık 2 metre derinlikteki alanda 3 büyük küp ve bazı küp parçaları buldu.

Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, altyapı çalışmaları biten kısımlarda kaldırım ve çevre düzenlemesine başladıklarını söyledi.

Yol çöktü, 3 büyük küp ortaya çıktı

İlçe merkezindeki öğretmenevi yanındaki ara yolda, belediyeye ait kamyon geçerken çökme meydana geldiğini anlatan Şahin, bölgeden çıkarılan ve herhangi tarihi değeri olup olmadığını bilmedikleri 3 küpün, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

GÜNCEL HABERLER

“Yok artık!” dedirten kupon… 3 maçın skorunu doğru tahmin etti, 1.859 oranla 156 bin 134 TL kazandı!

“Yok artık!” dedirten kupon… 3 maçın skorunu doğru tahmin etti, 1.859 oranla 156 bin 134 TL kazandı!

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bizim talebimiz yüzde 45 zamdır!

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bizim talebimiz yüzde 45 zamdır!

Bakan Kacır'dan Meclis'te yeni OSB müjdesi: Kahramanmaraş Afşin'e yeni OSB

Bakan Kacır'dan Meclis'te yeni OSB müjdesi: Kahramanmaraş Afşin'e yeni OSB