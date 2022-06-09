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YÖK Başkanı Özvar ve rektörler, Aizanoi Antik Kent'i ziyaret etti!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen 'ADIM Üniversiteleri Toplantısı' çerçevesinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve farklı üniversitelerin rektörleri, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kent'i ziyaret etti.

09.06.2022 - 21:21 | | İHA
YÖK Başkanı Özvar ve rektörler, Aizanoi Antik Kent'i ziyaret etti!

KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu ve DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Özvar ve rektörlere UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve 'İkinci Efes' olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sonrası konuşan YÖK Başkanı Özvar, "Çok önemli bir antik kentte bulunuyoruz. Aslında ne kadar büyük bir medeniyetin, uygarlığın burada olduğunu müşahede ediyoruz. YÖK Başkanı olarak, buraya gelerek gördüm ki gerçekten Efes kadar gezilmesini hak eden bir antik kentimiz var. Burada önemli çalışmalar yürütülmektedir. Emeklerinden dolayı kurumlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar ve rektörler, Aizanoi Antik Kenti ziyaret etti

19 üniversiteden oluşan ADIM Üniversiteleri rektörleri ve idari heyet bu yıl KSBÜ ev sahipliğinde Kütahya'da bir araya geldi.

 

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