Karaismailoğlu: Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında lojistik hazırlıklarımızı tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'nce, Tuzla İntercity Park'ta, 'Karla Mücadele ve Yol Bakım Makinalarının Hizmete Alınma Töreni' düzenlendi.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra KGM yöneticileri ve çalışanları katıldı. Hizmete alınacak karla mücadele ve yol bakım makinaları ile araçlar Formula 1 pistinde sergilendi.

"2022-2023 YILI KIŞ PROGRAMIMIZI HAZIRLADIK"

Törende konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaz ve sonbaharın ardından kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde, özellikle doğu bölgelerimizde kar yağışları etkisini göstermeye başladı. Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında lojistik hazırlıklarımızı tamamladık. 2022-2023 yılı kış programımızı da hazırladık. Planımıza göre, yurt genelindeki toplam 68 bin 725 kilometrelik karayolu ağımız üzerindeki, 450 karla mücadele merkezimizde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 52 personelimizle hizmet verilecek. Kış programında, karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere; 610 bin ton tuz, 407 bin 795 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 17 bin 103 ton kimyasal buz çözücü ve çözeltisi ile 132 ton üreyi merkezlerimizde depoladık. Bunun yanında, karayollarımızdaki tipi ve esintilere karşı 851 kilometrelik kar siperi yaptık" dedi.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda yola çıkacak vatandaşlardan da istekleri bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Kış mevsiminde seyahat edecek yol kullanıcılarının, yola çıkmadan önce güzergâhları ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün 0-312-449 86 60 numaralı telefonlarından, ya da ücretsiz ALO 159 hattından veya www.kgm.gov.tr internet adresinden kapalı ve açık yollar ile birlikte önerilen alternatif güzergâhlarla ilgili bilgi almalarını bekliyoruz. Değerli basın mensuplarımızın bu uyarıların halkımıza yayılması konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum" diye konuştu.

"KARAYOLLARINDA TIR'LA DEĞİL KARLA MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ"

"Karayollarımızda ve mücadele araçlarımızı düzenli olarak akıllı ulaşım sistemleri ile takip ediyoruz" diyen Karaismailoğlu, "Kapanan ve açılan yollar, karla mücadele merkezlerimizde 7/24 esasına göre izlenmekte. Kritik kesimlerde karla mücadele aracımızın çalışmalarını, üzerlerindeki kamera ile takip ediyoruz. Bunun yanında, araçlarımızdaki 'araç takip sistemleri' üzerinden çalışmaları izlenirken, olası olumsuzluklar koordinasyon birimlerimize anında iletiliyor. Yollardaki karla mücadele, tüm tarafların ortak ve koordineli çalışmaları ile başarıya ulaşır. Bu nedenle buradan sürücü arkadaşlarımıza şu önemli mesajları iletmek istiyorum. Karla mücadelemizi, güzergâhların trafik hacminin yoğunluğundan kaynaklı önceliklere göre yapıyoruz. Mücadelede öncelikli hedefimiz trafiğin açılmasıdır, yol genişletme devamındaki bir süreçtir. Yoğun yağış, tipi ve ani ısı düşmesi gibi nedenlerden dolayı can güvenliğiniz açısından, yollar trafiğe kapatılabilir. Kapatılan yollara giriş yapmak için lütfen ısrarcı olmayalım. Kendimizin, sevdiklerimizin ve karayollarında seyahat eden herkesin can ve mal güvenliği için çok değerli araç sürücülerine de önemli bazı hatırlatmalarımız var. Bunlar; Kış şartlarına uygun olmayan ve kar lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayalım. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olalım. Araçlarımızda; zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibi iseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyelim. Olumsuz hava şartlarında yolun sol şeridini özellikle boş bırakalım. Özellikle rampalarda TIR kaymalarına sıkça rastlanıyor. Karayollarında TIR ile değil, KAR ile mücadele etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı kar aracının kış lastiğini değiştirilmesinde yardımcı oldu. Bakan Karaismailoğlu, kar küreme aracını sürerek diğer araçlarla birlikte pistte bir tur attı.