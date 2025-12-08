GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYoğun yağış Yüksekova'da uçuşları durdurdu!
HaberlerGündem Haberleri Yoğun yağış Yüksekova'da uçuşları durdurdu!

Yoğun yağış Yüksekova'da uçuşları durdurdu!

08.12.2025 - 04:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yoğun yağış Yüksekova'da uçuşları durdurdu!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıksız devam eden yağış sebebiyle uçak seferleri iptal edildi.
Yağmur, Yüksekova'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Yağıştan hava trafiği de etkilendi. Yağışın aralıksız devam etmesi ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Yüksekova-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Güncel Haberler

Aydın'da korkunç olay: Eşini öldürüp kaza süsü vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
#Gündem

Aydın'da korkunç olay: Eşini öldürüp kaza süsü vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok? Müge Anlı kötü haberi verdi!
#Gündem

Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok? Müge Anlı kötü haberi verdi!

Araçta bulundu, kesinleşti: Elif Kumal'ın arabasının alt kısmında tespit edildi, gri renkte bulundu
#Gündem

Araçta bulundu, kesinleşti: Elif Kumal'ın arabasının alt kısmında tespit edildi, gri renkte bulundu