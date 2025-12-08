Yoğun yağış Yüksekova'da uçuşları durdurdu!

Aralıksız devam eden yağış sebebiyle uçak seferleri iptal edildi.

Yağmur, Yüksekova'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Yağıştan hava trafiği de etkilendi. Yağışın aralıksız devam etmesi ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Yüksekova-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.