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Yoğun kar yağışı yeniden başladı! Her yer beyaza büründü

Mayıs ayına gelinmesine rağmen yurdun çeşitli noktalarından kar yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Son yılların en uzun ve soğuk kışı yaşanıyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ne zaman artacak? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ederken Bitlis'ten gelen görüntüler 11 Mayıs'ta kentte kar yağışının etkili olduğunu gösterdi. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimler etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

11.05.2022 - 08:57 | | İHA
Yoğun kar yağışı yeniden başladı! Her yer beyaza büründü
Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü
Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü
Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü
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Son yılların en uzun ve karlı kışını geçiren Bitlis'te kar yağışı devam ediyor. Geçen kış mevsiminde toplamda 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te, kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen havaların halen ısınmadığı Tatvan ilçesi de adeta bahara hasret kaldı. Dört gözle baharı beklerken yeniden karın etkisi altına giren ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.

Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü Tatvan'da sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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