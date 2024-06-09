YKS'de 2. gün heyecanı başladı

Üniversite hayali kuran yaklaşık 3.1 milyon adayın başvurduğu YKS, dün düzenlenen TYT oturumuyla başladı. Adaylar bugün de AYT ve YDT oturumlarına katılarak ter dökecek.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün de devam ediyor. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün saat 10.15’te başladı. TYT’de Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler’de 20, Temel Matematik’te 40, Fen Bilimleri’nde de 20 olmak üzere toplam 120 soru yer alıyor. Adaylara 165 dakika süre veriliyor.

AYT HEYECANI BAŞLADI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

SINAV 120 DAKİKA

Bugün Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) ise Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 testinde 40, Sosyal Bilimler-2’de 40, Matematikte 40 soru, Fen Bilimleri’nde 40 soru olmak üzere toplam 160 soru olacak. Adaylara 180 dakika süre verilecek. Saat 15.45’te başlayacak Yabancı Dil Testi’nde (YDT) de 80 soru yer alıyor, sınav 120 dakika sürecek.

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SONUÇLAR 17 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

YKS’de ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan baraj puanları uygulaması kaldırılmıştı. Bu yıl da tıp, hukuk, diş hekimliği gibi başarı sırası koşulu olan programlar haricinde, tercihlerde baraj olmayacak. Yani sınavda yerleştirme puanı hesaplanan herkesin puanları doğrultusunda tercih yapma şansı var. Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT puanının; lisans programları için ise SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde adayın puanının olması yeterli olacak. YKS sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak. Ardından tercih süreci başlayacak.​