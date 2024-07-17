YKS tercihleri kaç gün sürecek, YKS tercihleri ne zaman bitiyor 2024? YKS tercih sonuçları kaç gün sonra açıklanır?

YKS sonuçlarının açıklanması sonrası 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu paylaşıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."

YKS tercihleri kaç gün sürecek, YKS tercih sonuçları kaç gün sonra açıklanır?

YKS tercihleri 8 gün sürecek. Adayların 24 tercih yapma hakkı var. Bu tercihlerini önlisans ve lisans olmak üzere 24'ü geçmeyecek şekilde yapabilirler.

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Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilirler. İnternet sayfasındaki duyurular, adaylar için resmi bildirim niteliğindedir.