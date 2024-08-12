YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 ÖSYM? YKS yerleştirme sonuçları duyuru sayfasında açıklandı mı 2024? Üniversite tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?

ÖSYM sonuç ekranı üzerinden sık sık YKS tercih sonuçları sorgulanıyor. YKS tercihini yapıp bir üniversiteye yerleşmeyi bekleyen adaylar sabırsızlıkla sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki, YKS tercih sonuçların ne zaman açıklanacak, YKS tercihleri açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?

YKS TERCİHLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM sonuç ekranına bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süreiçerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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