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YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları açıklandı. 11 Eylül'de sona eren ek yerleştirme tercihlerinin ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. İlk tercih sonuçlarına göre bir üniversite kazanamayan adaylar, ek tercihlerle bir programa kayıt olabilecek. İşte, 2024 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ekranı....

19.09.2024 - 14:09 |
YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama

Üniversite ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Eylül'de sona eren ek tercih başvurularının sona ermesiyle birlikte tüm gözler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İşte üniversite ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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