YKS ek tercih ne zaman 2024, YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak?

4 Ağustos günü tercih sürecinin tamamlanmasıyla gözler ÖSYM’ye çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Peki, YKS ek tercih ne zaman 2024? YKS ek tercih kılavuzu 2024 ne zaman yayınlanacak, ek tercihler ne zaman 2024 başlıyor?

YKS ek tercih ne zaman 2024?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri yakın zaman sonra ilan edilecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.



Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.



Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



2024 YKS ek tercih takvimi belli olunca haberimizde yer vereceğiz.