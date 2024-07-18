YKS depremzede kontenjanı nedir, 2024 YKS depremzede kontenjanı var mı? YKS 2024 depremzede kontenjanı olacak mı?

YKS depremzede kontenjanı ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. İşte 2024 YKS ön bilgilendirme kılavuzuna göre depremzedelere ayrılan kontenjanlar. Peki, 2024 YKS depremzede kontenjanı var mı? YKS 2024 depremzede kontenjanı olacak mı?

2024 YKS depremzede kontenjanı var mı?

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden adaylar için 2024-YKS'de merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan programlarda özel kontenjan ayrılması uygulamasına devam edildi.

Bu kapsamda, depreme maruz kalan illerde bulunan devlet üniversitelerinde, YKS ile öğrenci alan programlarda, mevcut kontenjanın dışında ilave kontenjanlar belirlendi. Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar genel kontenjan (öncelikle) ve diğer kontenjanlar göz önünde tutularak merkezi yerleştirmeyle yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek.

Haberin Devamı