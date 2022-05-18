Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesabından koronavirüse(Covid-19) yakalandığını açıkladı. Büyükerşen, 'Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…' ifadelerini kullandı.

Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle… — Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) May 18, 2022