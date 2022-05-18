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Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Büyükerşen, evinde tedavi görüyor.

18.05.2022 - 11:51 |
Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesabından koronavirüse(Covid-19) yakalandığını açıkladı. Büyükerşen, 'Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…' ifadelerini kullandı.

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