Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı!
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Büyükerşen, evinde tedavi görüyor.
18.05.2022 - 11:51 |
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medya hesabından koronavirüse(Covid-19) yakalandığını açıkladı. Büyükerşen, 'Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…' ifadelerini kullandı.
Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…— Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) May 18, 2022