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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

19.10.2024 - 11:08 |
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor. Öte yandan kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

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