Yılbaşı resmi tatil mi? 31 Aralık - 1 Ocak 2024 tatil mi, 1 Ocak'ta okullar tatil mi 2024?

2024 yılı için gün sayılırken, vatandaşlar 31 Aralık 2023 yılbaşı akşamı ve 1 Ocak 2024 tarihinin hangi güne geldiğini, o günlerin tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı. Yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor. 2024 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2023’ü 1 Ocak 2024’e bağlayan yılbaşı gecesi olacak. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak 2024 tatil mi, 1 Ocak'ta okullar tatil mi 2024?

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil. Hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları zaten Pazar günü olduğu için günü tatil olarak geçirecekler.

1 OCAK TATİL Mİ, 1 OCAK’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü ise pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak, dolayısıyla okullar da tatil.