Yılbaşı menüsü | 2026 evde yılbaşı menüsünde neler olmalı, yılbaşı için evde neler yapılabilir? İşte yılbaşı menüsü örnekleri...

Haberin Devamı

Yılbaşı menüsünde neler olmalı, yılbaşı için evde neler yapılabilir? diye merak edenler için çorba, meze, ara sıcak, ana yemek ve tatlı tarifleri olmak üzere, evde yılbaşı için örnek bir menü hazırladık.

2026 EVDE YILBAŞI MENÜSÜNDE NELER OLMALI, YILBAŞI İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR?

Çorba

Yayla çorbası





Ana yemek

Firik pilavı

Fırında nar gibi kızarmış tavuk/hindi





Meze

Közlenmiş patlıcan biber domates söğüş

Cevizli, zeytinyağlı domates kurusu

Haydarili patlıcan

Dikenli kabak tarator





Tatlı

Ispanaklı çam ağacı pasta





YILBAŞI MENÜSÜ 2026

Yayla çorbası nasıl yapılır?

2 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı limonun suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı

Zeytinyağı

6 su bardağı su

Yayla çorbası nasıl yapılır?

Pirinci yıkayıp, süzün. Çorbayı hazırlayacağımız tencereye alın. Üzerine 3 su bardağı suyu ilave edip dişe gelir dertlikte olana kadar pişirin. Pirinçler istediğiniz kıvama gelince, üzerine kaynamış su ekleyin. Ateşini kısarak, çorbayı kaynamaya bırakın.

Çorbanın terbisi nasıl hazırlanır?

Yumurta sarısına, unu ilave edip, birkaç kaşık soğuk su ekleyin ve karıştırın. Karışım iyiyce açıldıktan sonra yoğurdu ekleyin ve çırparak pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.

Çorbanın suyundan da yarım kase sıcak su alıp, yoğurtlu terbiyeye yedirip, terbiyenin ılımasını sağlayın. Terbiyenin kesilmemesi için sürekli çırpmayı ise kesinlikle atlamayın.

Terbiye istenilen ılıklığa ulaşınca, kısık ateşte kaynamakta olan çorbaya yavaşça ilave edin ve birkaç dakika boyunca sürekli karıştırın ve malmelerin birbiyle özümsenmesini sağayın.

Bir tavada tereyağını kızdırın ve üzerine kuru nane eklleyin. Naneli sosu kısık ateşte kaynamakta olan çorbanın üzerine ilave edin.

Haberin Devamı

Firik pilavı nasıl yapılır?

Firik pilavı malzemeleri

2,5su bardağıfirik bulguru

1yemek kaşığıtereyağı

1yemek kaşığızeytinyağı

4adetmantar(küp küp doğranmış)

1/2adetsoğan

1tatlı kaşığıkarabiber

1,5tatlı kaşığı (tepeleme)tuz

4su bardağıtavuk suyu(normal su da kullanabilirsiniz)

Firik pilavı nasıl yapılır?

Firik bulgurunu bol suda yıkayın ve süzün. Mantarları temizledikten ssonra minik küpler halinde doğrayın.

Pilav tencerende ısıttıktan sonra tereyağı ve zeytinyağını birlikte eritin. Soğanları hafifçe kavurun, mantarları da yağda çevirip üzerine bulgur ilave edin. Hafif kavurduktan sonra da tavuk suyunu, tuzunu karabiberini ilave edip, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika demleyin.

Fırında kızarmış tavuk/hindi

1 Tane orta boy tavuk

½ Su bardağı zeytinyağı

1 Çay kaşığı kadar misket kekik

7-8 Tane karabiber taneleri

1 Çay kaşığı kırmızı toz biber

½ Çay kaşığı karabiber

1 Yemek kaşığı domates salçası

1 Tane küçük soğan

2 Diş sarımsak

5 Çay kaşığı tuz

1 Tane fırın poşeti

Nasıl yapılır?

Bir kasenin içine sos malzemelerini koyun. Zeytinyağını, karabiberi, salçayı, baharatları, tuzu iyice karıştırın.

Sosu tavuğun iç kısımlarına ve derisine iyice yedirerek sürün ve içine çekmesi için 10 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Sosunu çeken tavuğu fırın torbasına yerleştirerek hava alabilmesi için torba üzerinde küçük delikler açın. Önceden ısıttığınız fırının ayarını 150-170 derece arasına getirin ve tavuğu fırına verin. Ortalama 1-1.5 saat bu ısıda pişirmeye devam edin.

Haberin Devamı

Tavuğunuz suyunu çekmeye başladığında fırın ayarınızı 200 dereceye yükseltip 20 dakika daha pişirin

Mezeler

Közlenmiş patlıcan biber domates söğüş

3 tane patlıcan

2 tane kapya kırmızı biber

1 tane iri domates

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Yarım limonun suyu

Patlıcan ve biberleri fırında 200 derecede yumuşayıncaya kadar pişirin. Patlıcanları atmadan birkaç yerine çizik atın ki patlamasın. Piştikten sonra patlıcan ve biberlerin ilk sıcağı gidince patlıcanları 2’ye bölün, kaşıkla içini çıkartın ardından da biberleri doğrayın. Ardından domatesleri yemeklik doğrayın bütün malzemeleri karıştırın.

Cevizli, zeytinyağlı domates kurusu malzemeleri ve yapılışı

30-35adetkuru domates (yaklaşık 1 dolu kase)

1/3çay bardağı zeytinyağı

1çay kaşığı kekik

1diş sarımsak

1kase ceviz (65-70 gram)

1kase ayıklanmış maydanoz

1/2çay kaşığı karabiber

1çay kaşığı (silme) tuz

1/2yemek kaşığı nar ekşisi

Kuru domatesleri kaynar suda ıslatın.

Yumuşayınca soğuk su ile yıkayın ve süzün. Kuru domateslerin üzerine pul biber ezilmiş sarımsak karabiber, zeytinyağı, kekik, nar ekşisini ekleyip karıştırın. Üzerini de ceviz içi ve maydanoz ile süsleyin.

Haberin Devamı

Haydarili patlıcan

6 ya da 7 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tane orta boy çekirdeksiz patlıcan

50 gram beyaz peynir

Karabiber, tuz

2 ya da 3 diş sarımsak

Zeytinyağı

Üstü için;

Toz kırmızı biber

Zeytinyağı

Patlıcana çizikler atın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10-15 dakika kadar közleyin. Közledikten sonra bir kabın içine alın ve kabın kapağını kapatarak patlıcanı dinlendirin. Ardından ise çıkarıp kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz patlıcanı bir bıçak yardımıyla kesme tahtasının üzerinde dövün.

Peyniri ezin ve süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsak, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırın. Patlıcanı da ilave ederek güzelce karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve toz kırmızı biber serperek servis edin.

Dikenli kabak tarator malzemeleri ve yapılışı

2 Tane dikenli kabak

3-4 Yemek kaşığı zeytinyağı

1 Çay kaşığı tuz

1 Su bardağı su

1 Limon suyu

3-4 Diş sarımsak

Çay kaşığının ucunda tuz

1 su bardağı çok iyi dövülmüş ceviz

Cevizleri havanda iyice dövün. Derin cam bir kaseye dövülmüş cevizleri boşaltın.

Dövülmüş sarımsakları, tuz, su ve limon suyunu ekleyerek karıştırın. Suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin, kızartmayı da daha çok dikenli kabaktan hazırlarsanız, tarator malzemelerini de artırmanız gerekir. Fırında kızaran dikenli kabak dilimlerini servis tabağına alın. Üzerine bolca tarator sosundan ekleyin.

Haberin Devamı

Tatlı

Çam ağacı pastası malzemeleri ve yapılışı

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

10 adet ıspanak yaprağı

Kreması için:

2 su bardağı süt

2 yumurta sarısı

1 çay bardağı şeker

2 silme yemek kaşığı un

2 silme yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket toz olarak krem şanti

Ön hazırlık olarak 1 çay bardağı sıvı yağı ıspanak yapraklarıyla birlikte robotta çekin ve püre haline getirin.

Yumurtaları mikser yardımıyla köpürünceye kadar çırpın.

Şekeri ekleyip çırpmaya devam edin.

Süt, yoğurt ve ıspanak sosunu ekleyip çırpın.

Un ve kabartma tozunu ilave edip pütürsüz bir hamur oluncaya kadar çırpma işlemine devam edin.

Kek harcını yağlanmış çam ağacı şeklindeki kek kalıbına dökün

180 derecelik fırında kontrollü olarak pişirin.

Krema için bütün malzemeleri tencereye koyup sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynadıktan sonra altını kapatıp vanilyasını ekleyin.

Krema ılınınca toz krem şantiyi ekleyip güzelce çırpın.

Kekin üst kısmını incecik kesin.

Bu parçayı ufalayıp keki süslemek için kullanmak üzere kenara alın.

Keki enlemesine iki parçaya kesin.

Bir parçasını servis tabağına alın ve kremadan yeteri kadar sürün. Arzu ederseniz kivi dilimleri de sıralayabilirsiniz.

İkinci parçayı üzerine kapatın ve kalan kremayı üzerine sürün.

Son olarak ufaladığınız ıspanaklı keki kremanın üzerine serpin.

Üzerini kırmızı renk glazür ve Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.