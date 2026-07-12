Trabzon'da renkli görüntüler! 150 yıllık göç hikayesi şenlikle canlandırıldı

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Geleneklerini yeni nesle aktarmak istediklerini söyleyen Akpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Bıyık, "Bu sene festival için çok hazırlık yaptık ama yağmur ve sis var. Bu da yaylaların güzelliği oldu. 150 yılı aşkındır atalarımızın asırlık geleneği olan göç hikayesini canlandırıyoruz. Yayıklarla ve diğer eşyaları yaylaya taşırmış gibi yapıyoruz. Bu geleneği de gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. İnekler süslenir, horon edilirdi. Yurt dışından ve şehir dışından festivalimize gelenler oluyor. Her yıl devam edeceğiz inşallah" dedi.Songül Öztürk, göç festivalinin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak çok güzel. Geçmişi hatırlamak iyi bir duygu. Yağan yağmura rağmen bu atmosfer için geldik. İnsan duygulanıyor ama gelenekleri yürütmek çok iyi" diye konuştu.