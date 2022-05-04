Bayramda pazarlar açık mı, pazar yerleri kuruluyor mu? Yeşilköy pazarı bayramda açık mı 2022?

Bayram tatilinde pazara gitmek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yönelerek “Yeşilköy pazarı bayramda açık mı 2022, Bayramda pazar kurulur mu?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

YEŞİLKÖY PAZARI BAYRAMDA AÇIK MI 2022?

Semt pazarları bayram süresi boyunca kapalı oluyor.

BAYRAM NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı 4 Mayıs 2022 Çarşamba bugünden sonra sona erecek

YEŞİLKÖY PAZARI NEREDE, YEŞİLKÖY PAZARI HANGİ GÜN KURULUYOR?

Yeşilköy pazarı, Bakırköy'ün Florya ve Yeşilköy semtleri arasında yer almaktadır. Sahil yolunda bulunan Çiroz mevkisinde kurulan bu pazarın üstü kapalıdır. Her çarşamba günü kurulan bu pazar, sabit bir yerleşkeye sahiptir. Yeşilköy pazarının konumunu Google Maps üzerinde görmek mümkün.

İstanbul Yeşilköy pazarı, genellikle kıyafet satın almak isteyenlerin uğrak noktalarından birisi olmaktadır. Yeşilköy pazarı saat 08:00 ile 20:00 arasında kurulmakta.