Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu açıkladı!
Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu, 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresinin, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıktığını duyurdu.
10.05.2022 - 11:06 |
Yeşil pasaport süresi 10 yıla çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil pasaport süresinin 10 yıla çıkarıldığı açıkladı.
Bakan Soylu açıklamasında, "Yeni yerli e-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz" dedi.