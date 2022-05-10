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Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu açıkladı!

Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu, 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresinin, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıktığını duyurdu.

10.05.2022 - 11:06 |
Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu açıkladı!

Yeşil pasaport süresi 10 yıla çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil pasaport süresinin 10 yıla çıkarıldığı açıkladı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Yeni yerli e-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz" dedi.

 

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