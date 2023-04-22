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Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY Helikopteri, TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

22.04.2023 - 12:36 | | İHA
Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu

TUSAŞ’ın özgün projesi konumunda yer alan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Seri üretimi devam eden ve 3 adet 2023 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecek olan T625 GÖKBEY Helikopteri, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu

“En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi görevini etkin bir şekilde icra edebilecek”

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY Helikopteri görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında Milli TS1400 Turboşaft Motorları ile de etkin bir şekilde icra edebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000ft servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla yaklaşık 5 saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

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