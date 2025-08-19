Yerli kavun 20 TL’den tezgâhta yerini aldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.08.2025 - 20:18

Kaynak: İHA

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi semt pazarında yerli kavun kilosu 20 liradan tezgâhtaki yerini aldı.

Fahrettin Demir isimli üreticinin yetiştirdiği yerli kavun yoğun talep yüzünden semt pazarında öğle saatlerine kadar tükeniyor. 30 yılı aşkın süredir çiftçilik yapan Fahrettin Demir, bu yıl kiraladığı 30 dönüm alana kavun ekimi yaptığını ve yaklaşık 80 ton ürün beklediğini söyledi.

Üretici Demir, "Yeni hasat ettiğim yerli kavunun kilosunu bu haftaki pazarda 20 TL’den satışa çıkardım ve kavunlar kısa sürede tükendi. Yetiştirdiğim süreç içerisinde sadece hayvan gübresi kullandığım için kavunların kendine özgü kokusu ve lezzeti oluyor. Vatandaş bunu bildiği için yerli kavunu tercih ediyor" dedi.

