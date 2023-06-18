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Yerli hassas güdüm kiti HKG-82'yle test atışında hedef başarıyla vuruldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK-82) ile test atışında hedef başarıyla vuruldu.

18.06.2023 - 14:17 | | DHA
Yerli hassas güdüm kiti HKG-82'yle test atışında hedef başarıyla vuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerli imkanlarla geliştirilen HGK-82 için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde test atışı yapıldı. Bayraktar Akıncı silahlı insansız hava aracına (SİHA) monte edilen HGK-82 ile test atışında, hedef başarıyla vuruldu. Bakan Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "'Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Yerli hassas güdüm kiti HKG-82yle test atışında hedef başarıyla vuruldu

Çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82'in mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını anlatan Kacır, "Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz.

Yerli hassas güdüm kiti HKG-82yle test atışında hedef başarıyla vuruldu

Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz" dedi.

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Yerli hassas güdüm kiti HKG-82'yle test atışında hedef başarıyla vuruldu

Yerli hassas güdüm kiti HKG-82'yle test atışında hedef başarıyla vuruldu