Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları belli oldu. LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti. Peki, Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları nasıl yapılır, 1 nakil tercih başvuruları ne zaman başlıyor?

1. VE 2. NAKİL TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 05 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 06-14 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeleri 16 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar 22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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