Yer altı terör kampları CNN TÜRK'te! Metina ve Zap'ta tarihi anlar

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk şu bilgileri aktardı: Yol yok, yol açmışlar... Ulaşılması zor yerlere ulaşmışlar. Meraklı gözlerle bakıyoruz Mehmetçik’e. Kahraman Mehmetçik sınır ötesinde ne yaptı, ne yapıyor, nasıl destan yazıyor? Kahraman askerlerimizin terörle mücadelesini görüntülemek için aldığımız izinler doğrultusunda Mehmetçik'in öncülüğü ve gözetiminde Irak'ın kuzeyinde Metina-Zap bölgesindeyiz.

3 binden fazla mağa imha edildi. Irak’ın kuzeyinde önemli bölge terörden temizlendi. Metina-Zap bölgesinde yerden 2 bin metre yükseklikte bir mağaraya giriyoruz.

Burası bir zamanlar PKK'nın geçilemez dediği, girilemez dediği bölge Irak'ın kuzeyi... Mehmetçik, Irak'ın kuzeyine öyle bir girdi ki 2019 yılındandan bu yana 2 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. 3 binden fazla mağara ve sığınak imha edildi. 1 milyondan fazla mühimmat ele geçirildi. Irak'ın kzueyinde Pençe-Kilit operasyonları bütün hızıyla devam ederken Irak'ın kuzeyinde önemli bir bölge terörden temizlendi.

Fay gibi buralarda saklanıyorlardı. Hiltilerle mağara ve tünel oluşturmuşlar. Bu mağara aslında epey uzun tünelden oluşuyor. Uzaktan bakınca fark edilemeyecek yerde olduklarını düşünüyorlar. Dar ve uzun bir tünel yürüdükçe yükseklik artıyor.

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Mehmetçik bu mağaradaki patlayıcı ve pusuları temizledi. CNN TÜRK olarak mağaraları görüntüleyen ilk televizyon kanalıyız. Tünelin pek çok noktasında odacıklar var. Banyo, tuvalet, yaşam malzemelerinin olduğu odacıklar.

"GİRDİĞİMİZ TÜNELİN BİRDEN FAZLA GİRİŞ NOKTASI BULUNUYORDU"

Dakikalardır yürüyoruz. Sığınak içinde sığınak oluşturmuşlar. Yaşam malzemelerini görüyoruz tünelin içinde. İnsan kendini şöyle bir yerde nasıl yaşamayı layık görür. Girdiğimiz tünelin birden fazla giriş noktası bulunuyordu. Terör operasyonlarında o noktalar imha edildi.

'ŞARTLAR OLGUNLAŞINCA İZİN VERİLDİ'

Suriye’nin kuzeyinde her gün yeni bir mağara etkisiz hale getiriliyor. Biz bu haberi yapabilmek için 4-5 ay öncesinde başvuru yapmıştık. Şartlar olgunlaşınca izin verildi. Bölge büyük oranda terörden temizlendi ki biz bugün buradayız. Büyük oranda kilit kapandı, mücadele devam ediyor. Gara’ya da her gün hava harekatları yapılıyor. Mehmetçik’in gücü kanıtlanmış oldu, terörle mücadeleye devam ediyoruz.

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