Yenişehir Dünya ve Avrupa Triatlon Yarışları başlıyor!

Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) iş birliğiyle gerçekleşecek Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası’nın lansmanı yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Dünya Triatlon Birliği Kıdemli Yöneticisi Eric Angstadt, Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Üyesi Alicia Garcia ve Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ile Milli Paratriatletler Tahir Erdemir ve Uğurcan Özer konuşmacı olarak katıldı.

Lansman toplantısında konuşan ve sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, geçtiğimiz hafta Yenişehir’de düzenlenen FIBA EuroLeague Women Final Four’unu işaret ederek, bir hafta arayla iki uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

26 ÜLKEDEN 140 YABANCI, TOPLAMDA 380 SPORCU YARIŞACAK

Yenişehir’de triatlon sporunun geliştiğini ifade eden Başkan Özyiğit, "Sporun barışa olan katkısı, dostlukları pekiştirmesi ki Dünya’nın buna çok ihtiyacı var. Son dönemde yaşanan büyük kargaşalar ve savaşlar spor ve sanatın birleştirici gücünün gerekliliğini bize gösteriyor. Bu 5 yıl önce başlattığımız bu organizasyon kentimize de büyük bir renk kattı. Ve kentimizin de hem Dünya’da hem de Avrupa’da tanınmasında önemli bir görev üstlendi.

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Bu yıl Dünya Paratriatlon Kupası yarışları da gerçekleşecek. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota oluşturması yarışı daha da özel kılıyor, yarışa gösterilen ilgiyi de arttırıyor. 26 ülkeden 140 yabancı, toplamda 380 sporcu ter dökecek. Bu ortamı hazırlamak bizim görevimiz. Konuklarımızı kentimizde büyük bir mutlulukla misafir ediyoruz.

Triatlon sporu Yenişehir’de gelişiyor. Yenişehir’de triatletler yetişiyor. Yenişehirli triatletleri gelecek yıllarda bu yarışlarda görmek bizim en büyük umudumuz. Spora katkı sunmaya, bu alanda emek vermeye devam edeceğiz. Yenişehir Triatlonu’nun beşincisini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Umut ediyorum ki gelecekte Dünya Şampiyonası’nı da kentimize getiririz. Kentimiz geçen hafta burada Avrupa’nın kadın basketbolunda en üst seviyesinde dörtlü finalleri gerçekleşti. Bir hafta arayla iki uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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BEŞİNCİSİ DÜZENLENECEK

Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ise, "Bu yıl Yenişehir Triatlonu’nun beşincisi düzenleniyor. Çok ciddi başarılara imza atmış Belediyemizle beraber bu yıl üzerine biraz daha katarak, Dünya Paratriatlon Şampiyonası’nı da ilave ederek taçlandırmış olduk. İnşallah Yenişehir’imizde çok daha güzel başarılara imza atacağız. Tabi ki bu konuda sağ olsun Başkanımız ve ekibinin katkısı çok büyük. Herkese şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

2024 PARİS PARALİMPİK OYUNLARI'NA GİTMEK HEDEFLERİ

Dünya’daki en iyi ilk 10 paratriatleten biri olan Uğurcan Özer, Mersin’deki yarışları çok önemsediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:"Ülkemi paratriatlon branşında, uluslararası yarışmalarda temsil ediyorum. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için mücadelemize devam edip kotayı almak için yarışmalara devam ediyoruz. Burası bizim için önemli bir yarış, bu yarışa da yabancı değilim. Çok teşekkür ederiz. Yıllardır bu yarış düzenleniyor. Aynı zamanda en iyi derecemi çıkardığım bir yarış. 2021 yılından beri Mersin yarışı hem paratriatlon olsun hem de normal triatlon olsun büyük bir önem arz etti. Bu yıl da uluslararası arenada olması bizim için çok büyük bir şans çünkü bu sefer çok uzağa gitmeden kendi ülkemizde yarışabiliyoruz. Kendi topraklarımızda kendi havamızı soluyup motivasyonu sağlayabiliyoruz" dedi.

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Dünya Triatlon Birliği Kıdemli Yöneticisi Eric Angstadt ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Üyesi Alicia Garcia ise yaptıkları açıklamada Yenişehir’deki triatlon parkurunun heyecan verici olduğunu belirterek, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve organizasyonun tüm paydaşlarına teşekkür etti.

"İKİNCİ KEZ YARIŞMIŞ OLACAĞIM"

Pazar günü Dünya Paratriatlon Kupası’nda ülkemizi temsil edecek Milli Paratriatlet Tahir Erdemir de yaptığı konuşmada ilk kez bir uluslararası yarışmada mücadele edeceğine dikkat çekti. Erdemir, “Üçüncü sezonumu yaşıyorum. Aslında yeni bir branşın içeresindeyim. Mersin’de ikinci kez yarışmış olacağım ama ilk kez bir uluslararası turnuvada yarışacağım.

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Mersin parkurunu ben de çok seviyorum. Çok güzel hedeflerimiz var. Paratriatlonda ülkemiz adına bayrağımızı ileri seviyeye taşımak istiyoruz. 2024 Paris Paralimpik Oyunları olsun, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları olsun. Bunun için çabalıyoruz, çok güzel emekler verdik, yarışlara çok hazırız. Yarış organizasyonu adına Belediyemiz ve Federasyonumuz başta olmak üzere paydaşlara ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yarış olacak ,umarım güzel sonuçlar elde edeceğiz.” dedi.

HEYECAN YARIN BAŞLIYOR

Bu yıl 5’incisi yapılacak Yenişehir Triatlonu’nda ulusal yarışlar 20 Nisan Cumartesi günü saat 08.00’de, Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarışları ise saat 13.00’da başlayacak. 21 Nisan Pazar günü ise ulusal yaş grupları yarışları saat 06.45’te, Dünya Paratriatlon Kupası yarışları ise saat 12.30’da başlayacak. Tüm yarışların startı Yenişehir sahil şeridindeki Fenerbahçe Meydanı’nda verilecek. Mersinliler iki gün boyunca Yenişehir sahilinde yarışları takip edebilecek.

BAZI GÜZERGAHLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarışları nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı’nda bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak. 20 Nisan Cumartesi günü Mersin Meteoroloji Kavşağı, Marina Kavşağı ve Göçmen Kavşağı 06.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. 21 Nisan Pazar günü de Mersin Meteoroloji Kavşağı, PTT Kavşağı, Marina Kavşağı ve Göçmen Kavşağı 05.30-18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Marina Kavşağı, Marina girişine açık olacak şekilde kapatılacak, PTT Kavşağı ise saat 10.30 itibariyle Marina Kavşağı’na kadar açılacak.