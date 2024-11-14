Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın!
Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı
14.11.2024 - 08:25 |
Yenikapı metro istasyonunun geçici bir süre için kapatıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.' denildi.
Bir diğer açıklamada ise, 'Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.