Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın!

Yenikapı metro istasyonunun geçici bir süre için kapatıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.' denildi.

Bir diğer açıklamada ise, 'Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.