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Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın!

Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı

14.11.2024 - 08:25 |
Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın!

Yenikapı metro istasyonunun geçici bir süre için kapatıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.' denildi.

Bir diğer açıklamada ise, 'Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.

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