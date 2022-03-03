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Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi; seferler aksadı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonu, intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Seferler Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

03.03.2022 - 17:36 |
Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi; seferler aksadı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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