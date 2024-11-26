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Yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıkların savunması alınıyor! Hemşireden pişkin açıklama: 'Durumu kötüydü, öleceğini biliyorduk!'

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın yedinci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

26.11.2024 - 11:19 | | Leyla YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
Yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıkların savunması alınıyor! Hemşireden pişkin açıklama: 'Durumu kötüydü, öleceğini biliyorduk!'

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